La Soluzione ♚ Guardarsi con compiacimento La definizione e la soluzione di 9 lettere: Guardarsi con compiacimento. RIMIRARSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su guardarsi con compiacimento: Lo Specchio Magico ( , Himitsu no Akko-chan, lett. "Il segreto di Akko") è un manga scritto e disegnato da Fujio Akatsuka pubblicato dal 1962 al 1965 sulla rivista shojo Ribon di Shueisha ed è uno dei primi del genere maho shojo. L'opera diede il via ad una famosa serie animata prodotta da Toei Animation nel 1969, cui sono seguite due serie remake realizzate nel 1988 e nel 1998. Sono stati fatti anche sette lungometraggi animati, di cui cinque relativi alla prima serie e due alla seconda, usciti dal 1989. Nel 2012 è stato distribuito il film in live action con Masaki Okada nella parte del protagonista maschile. Altre Definizioni con rimirarsi; guardarsi; compiacimento; Guardarsi soddisfatti di se; Guardarsi compiaciuti; Induce a guardarsi spesso allo specchio;

La risposta a Guardarsi con compiacimento

RIMIRARSI

