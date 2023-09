Fiume della Mesopotamia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume della Mesopotamia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EUFRATE

Significato/Curiosita : Fiume della mesopotamia

Fine dell'ultima era glaciale, 10 000 a.c. circa, e l'inizio della storia, la mesopotamia, nota anche con il nome di mezzaluna fertile, venne abitata da... E gli assiri. l'eufrate nasce in turchia dalla confluenza di due fiumi, il kara (detto eufrate occidentale) e il murat (detto eufrate orientale). il kara... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

