La Soluzione ♚ Fattorie La definizione e la soluzione di 8 lettere: Fattorie. MASSERIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su fattorie: La masseria (detta anche massarìa) è un insieme di edifici rurali adibiti ad abitazioni, ricovero animali e supporto per i titolari di aziende agricole tipiche dell'Italia meridionale. Il termine deriva dalla parola massàro o massàio, ovvero il fattore della masseria. Altre Definizioni con masserie; fattorie; Non mancano nelle fattorie;

MASSERIE

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Fattorie' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.