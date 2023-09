Entra in varie leghe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Entra in varie leghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : VANADIO

Significato/Curiosita : Entra in varie leghe

Se stai cercando altri significati, vedi ventimila leghe sotto i mari (disambigua). ventimila leghe sotto i mari (titolo orig. francese: vingt mille lieues... "vanadio" dalla dea scandinava della bellezza e della fertilità, vanadis (freia). nel 1867, henry enfield roscoe ottenne l'elemento puro. il vanadio si... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Entra in varie leghe : entra; varie; leghe; La parte centra le del bulbo oculare; Rientra nza superficiale; Il museo londinese in una centra le ristrutturata; In fondo alle navate centra li; È entra ta in vigore il 28 marzo; Una varie tà di mandarancio; Una varie tà di ceramica; Dà nome a una varie tà di giallo; Una varie tà di pere; Il Darjeeling ne è una varie tà; È impiegato in molte leghe ; Metallo da leghe per acciai; Il Sergio autore de I misteri di Alleghe ; Colleghe di Era; Trattamento termico per metalli e leghe ;

Cerca altre Definizioni