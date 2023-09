Dispositivo per l elaborazione di informazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dispositivo per l elaborazione di informazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MULTIMEDIA

Significato/Curiosita : Dispositivo per l elaborazione di informazioni

Attraverso un calcolatore l'utente ottiene informazioni a partire da dati, per mezzo di una elaborazione automatica (mediante una procedura stabilita... Telefono, oltre che in libro o in macchina fotografica. oggi, quindi, per multimedia non si intende più un contenuto legato a un'unica tipologia di supporto... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

