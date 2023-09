La direzione dello spettacolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La direzione dello spettacolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : REGIA

Culturali; direzione generale musei; direzione generale organizzazione; direzione generale sicurezza del patrimonio culturale; direzione generale spettacolo. operano... Titolo. regia – attività di direzione durante la produzione di un'opera audiovisiva regia cinematografica regia teatrale regia televisiva regia radiofonica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : La direzione dello spettacolo : direzione; dello; spettacolo; La direzione da cui si vorrebbe avere il vento; direzione abbreviazione; Per chi viaggia in direzione ostinata e; La direzione del libeccio; direzione in tre lettere; Un compianto Sean dello schermo; Il Bana dello schermo; Le finanze dello Stato; La giocoliera dello zoo; Un modello della Honda; Tre note sorelle dello spettacolo ; Un Amanda dello spettacolo ; Big dello spettacolo ; Il Frassica dello spettacolo ; L Aquino dello spettacolo ;

