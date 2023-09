Come errori enormi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come errori enormi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : MADORNALI

Significato/Curiosita : Come errori enormi

Terrestre hanno suggerito che le enormi dimensioni di questo animale fossero sovrastimate a causa in parte di errori tipografici nella descrizione originale... Gliele strappa dal petto (cosa che lo irrita molto) a causa dei suoi madornali errori. in quest'ultima serie, muttley riesce a volare utilizzando la... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

