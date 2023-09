È chiamato a deporre in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È chiamato a deporre in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TESTIMONE

Significato/Curiosita : E chiamato a deporre in tribunale

Il compito dell'inquisizione a dei giudici nominati e inviati da lui stesso che avevano, tra l'altro, il potere di deporre il vescovo qualora riscontrassero... Su witness - il testimone (en) witness - il testimone, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. witness - il testimone, su il mondo dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

