Una bevanda bollente - Cruciverba

Una bevanda bollente come il grog o il ponce è una preparazione tradizionale a base di alcol, spesso servita calda per apportare comfort in occasioni speciali o nelle fredde serate invernali. Il grog è comunemente preparato con rum o brandy mescolato con acqua calda, zucchero e spezie come la noce moscata o il chiodo di garofano. Questa bevanda ha origini militari, essendo stata introdotta come parte della razione quotidiana per i marinai della marina britannica nel XVIII secolo. Il ponce, d'altra parte, è una variante del grog che è generalmente a base di rum o whisky, zucchero, acqua calda e scorza di agrumi. È spesso servito durante le festività natalizie o come rimedio per combattere il freddo. Entrambe queste bevande bollenti offrono calore e conforto, oltre a un piacevole calore interno grazie all'alcol. Sono tradizioni che risalgono a tempi passati e continuano a essere apprezzate in molte parti del mondo per il loro sapore e la loro capacità di scaldare il corpo e lo spirito nelle giornate più fredde.

