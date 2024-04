La Soluzione ♚ Tale da incutere paura

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TREMENDO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Tale da incutere paura: «portava in capo un elmo d'oro tutto biondo, ma allo stesso tempo tale da incutere paura, sulla cima del quale brillavano un paio di corna a tortiglione... Audita tremendi fu una bolla papale emessa da Papa Gregorio VIII il 29 ottobre 1187 per proclamare la Terza crociata. Fu promulgata pochi giorni dopo la successione di Gregorio ad Urbano III sul seggio di Pietro, in risposta alla sconfitta del Regno di Gerusalemme alla battaglia di ain il 4 luglio del 1187. Gerusalemme era stata conquistata da Saladino il 2 ottobre (vedi Assedio di Gerusalemme), ma questa notizia non era ancora arrivata in Europa al momento della emissione della bolla. Come altra bolle papali, Audita tremendi ha preso il suo nome dalle prime parole del suo testo, che non necessariamente devono avere un senso proprio. La ...

