La taglia il sarto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La taglia il sarto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STOFFA

In questo caso, "taglia" si riferisce all'azione di tagliare, spesso eseguita da un sarto o da chi lavora con tessuti. Il sarto o la sarta utilizza forbici, taglierini o macchine da taglio per tagliare il tessuto in pezzi che verranno poi cuciti insieme per creare un capo d'abbigliamento o un progetto tessile. Il taglio preciso è cruciale per garantire che il tessuto si adatti correttamente al modello o al design desiderato e che il risultato finale sia esteticamente gradevole e funzionale. La competenza nel taglio è una delle abilità fondamentali di chi lavora con tessuti e sartoria.

