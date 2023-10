Un successo al gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un successo al gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VINCITA

Significato/Curiosita : Un successo al gioco

Omnia vincit amor (pronuncia: òmnia vìncit àmor) è un'espressione latina che significa «l'amore vince ogni cosa», «l'amore trionfa su tutto». È il primo emistichio del verso 69 dell'Egloga X di Virgilio: Omnia vincit amor: et nos cedamus amori (letteralmente: «L'amore vince tutto, arrendiamoci anche noi all'amore»).

