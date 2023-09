Lo sono le medicine che tolgono il disturbo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo sono le medicine che tolgono il disturbo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EFFICACI

Significato/Curiosita : Lo sono le medicine che tolgono il disturbo

Somatoformi (classificazione f4) ed è associata al disturbo ipocondriaco (f45.2). il sintomo principale del disturbo da dismorfismo corporeo è l'eccessiva preoccupazione... Suggerimenti del progetto di riferimento. nella teoria dei segnali, il valore efficace di una funzione periodica, è il valore che avrebbe un segnale costante... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

