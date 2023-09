Sono letti sempre in alto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono letti sempre in alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AMACHE

Significato/Curiosita : Sono letti sempre in alto

Conduttore. i letti possono essere disposti in vagoni non divisi in scompartimenti (soluzione comune all'inizio della storia delle carrozze letti ma ora raramente... Loro amache. l'uso navale delle amache è continuato nel xx secolo. durante la seconda guerra mondiale, le navi da truppa a volte impiegavano amache sia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

