Sgravarsi di un peso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sgravarsi di un peso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : ALLEGGERIRSI

Significato/Curiosita : Sgravarsi di un peso

Famosa idol. un giorno il principe grimm si presenta dal mondo delle fiabe per convincere isobe a prendere il suo posto e sgravarsi così il peso di essere principe... Quanto l'aereo delle ricerche ritornò in aeroporto anzitempo e dovette alleggerirsi del carburante in eccesso prima di effettuare l'atterraggio. negli stati...