È sana in un corpo sano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È sana in un corpo sano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MENTE

Significato/Curiosita : E sana in un corpo sano

sana in corpore sano 1871. (la) «orandum est ut sit mens sana in corpore sano» (it) «bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo sano»... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mente (disambigua). il termine mente è comunemente utilizzato per descrivere l'insieme delle funzioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : È sana in un corpo sano : sana; corpo; sano; sana e salva; È famosa quella All amica risana ta del Foscolo; I cittadini di sana a e Aden; Nota località ragusana con la Torre Cabrera; Dannosa malsana ; Disegnare sul corpo ; La parte del corpo del cavallo dove ha termine la criniera; Un corpo di volontari agli ordini di Garibaldi; Il corpo dei medici; Incorpo ree evanescenti; Alcuni lo passano riposando; Lo usano i panettieri e i birrai; Si usano appaiati; Indossano il camisaccio; Si usano per bagnare i fiori;

Cerca altre Definizioni