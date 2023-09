La risposta del grafologo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La risposta del grafologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RESPONSO

Significato/Curiosita : La risposta del grafologo

Che la professione di grafologo non è regolamentata da un albo professionale. inoltre, pur vantando una storia ormai bicentenaria, la grafologia si è... Contese che spesso in questo periodo imperversano nell'intero lazio. il responso, quindi, deve essere coerente con la tradizione religiosa al fine di non...