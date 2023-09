Quota titoli tecnologici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quota titoli tecnologici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NASDAQ

Significato/Curiosità : Quota titoli tecnologici

Il NASDAQ, acronimo di National Association of Securities Dealers Automated Quotations, è uno dei principali mercati azionari degli Stati Uniti d'America. Fondato nel 1971, il NASDAQ è noto per essere un mercato elettronico, in contrasto con il New York Stock Exchange (NYSE), che utilizza un sistema di trading fisico. Il NASDAQ è specializzato in titoli tecnologici e quotate, ma ospita anche una vasta gamma di altre aziende, tra cui società finanziarie, farmaceutiche, energetiche e molto altro. È famoso per l'elenco di molte aziende tecnologiche di spicco, come Apple, Amazon, Microsoft e molti altri. Il NASDAQ è noto anche per la sua volatilità, ed è spesso considerato un indicatore dell'andamento delle aziende tecnologiche e dell'innovazione nel settore finanziario globale. È una piazza finanziaria di grande rilevanza economica.

