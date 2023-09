C è quello di simmetria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello di simmetria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ASSE

Significato/Curiosità : C è quello di simmetria

L'asse di simmetria è un concetto fondamentale nella geometria e nella matematica. Si tratta di una linea, un piano o altro elemento geometrico che divide una figura in due parti uguali, in modo che le due parti siano speculari e identiche l'una all'altra. In altre parole, se si riflette una figura lungo il suo asse di simmetria, le due metà si sovrappongono perfettamente. Le figure geometriche possono avere diversi tipi di assi di simmetria. Ad esempio, un rettangolo ha due assi di simmetria: un asse orizzontale e uno verticale, mentre un cerchio ha un numero infinito di assi di simmetria, poiché può essere diviso in parti uguali da qualsiasi diametro. Gli assi di simmetria sono importanti nella risoluzione di problemi di geometria e nella comprensione della struttura delle forme. Sono spesso utilizzati per semplificare calcoli e dimostrazioni matematiche, rendendo la geometria un campo cruciale nella scienza e nell'ingegneria.

