Propensione per le arti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Propensione per le arti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TALENTO

Riconoscono per la tenacia, la caparbietà, la lealtà, la pazienza e la propensione a riflettere prima di agire. altre qualità riscontrabili sono la sensualità... Un'attitudine. fiat talento – furgone della fiat talento – categoria di spumante italiano talento – album di briga del 2016 talenti altri progetti wikizionario... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Propensione per le arti : propensione; arti; propensione o simpatia per qualcuno o qualcosa; Imparti sce lezioni; arti ste del pennello; La marcia per parti re allo stop; Un accordo fra le parti ; Desinenza da parti cipio;

