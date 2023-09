Più è coperto e meno scalda - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Più è coperto e meno scalda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SOLE

Significato/Curiosita : Piu e coperto e meno scalda

url consultato il 14 giugno 2020. ^ gianni mura, pantani scalda i cuori, ma il padrone è ullrich, in la repubblica, 16 luglio 1997. ^ gianni mura, pantani... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi sole (disambigua). il sole (dal latino: sol) è la stella madre del sistema solare, attorno alla... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

