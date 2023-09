Li pesta chi strimpella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Li pesta chi strimpella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TASTI

Significato/Curiosità : Li pesta chi strimpella

L'espressione "li pesta chi strimpella" fa riferimento al fatto che chi suona uno strumento a tasti, come il pianoforte, è spesso soggetto a una serie di sfide e difficoltà. La parola "pesta" suggerisce una sorta di impegno o sforzo necessario per padroneggiare questo tipo di strumento musicale. Suonare strumenti a tasti richiede precisione, coordinazione, e un notevole allenamento delle dita. Gli strumentisti devono imparare a leggere le partiture, eseguire correttamente le note e sincronizzare entrambe le mani per creare una melodia armoniosa. Questo processo può essere faticoso, ma anche estremamente gratificante, poiché consente di esprimere emozioni attraverso la musica in modo unico. Quindi, l'espressione suggerisce che il talento e la dedizione sono necessari per diventare un bravo musicista di strumenti a tasti, ma il risultato può essere straordinariamente bello e toccante.

