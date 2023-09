Perforatrici per ricerche petrolifere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perforatrici per ricerche petrolifere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : TRIVELLE

Significato/Curiosita : Perforatrici per ricerche petrolifere

Cercando notizie sull'apparecchiatura per scrivere dati su schede perforate, vedi scheda_perforata#perforatrici. questa voce o sezione sull'argomento... Piccolo diametro, ma relativamente profondi, per piantare pali, utilizzando trivelle a mano. la perforazione di un pozzo viene eseguita con apposite macchine... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Perforatrici per ricerche petrolifere : perforatrici; ricerche; petrolifere; Si usa per ricerche subacquee; Consente ricerche subacquee; Centro Europeo per le ricerche Nucleari; Introvabili malgrado tutte le ricerche effettuate; Fa ricerche per I UE; Perforatrice per le ricerche petrolifere ; Gas da zone petrolifere ; Esegue importanti ricerche petrolifere in Libia;

Cerca altre Definizioni