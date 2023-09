Perbacco accidenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perbacco accidenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DIAMINE

Significato/Curiosita : Perbacco accidenti

Per esprimere stupore e meraviglia (corrispondente agli italiani accidenti! o perbacco!). la pronuncia ipa è [ku'ta]. il design si deve, come detto,... Le bon", disse con un accento meridionale. la prima cosa che pensai fu "diamine, assomiglia a elvis presley!". ricordò a ognuno di noi presley per il suo...