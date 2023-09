Per le uscite di sicurezza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per le uscite di sicurezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : MANIGLIONE ANTIPANICO

Il maniglione antipanico è un dispositivo di sicurezza installato su porte d'emergenza o uscite di sicurezza. La sua principale funzione è consentire una rapida evacuazione in caso di emergenza, come incendi o altre situazioni di pericolo, garantendo che le persone possano aprire facilmente la porta e uscire in modo sicuro. Il maniglione antipanico è progettato in modo tale che, quando si preme la barra o la maniglia, la porta si apra immediatamente senza la necessità di girare una chiave o fare altri movimenti complicati. Questo lo rende particolarmente utile in situazioni in cui la panico e la confusione potrebbero rallentare l'evacuazione. Questi dispositivi sono ampiamente utilizzati in luoghi pubblici come scuole, uffici, centri commerciali, teatri e altri edifici pubblici, dove la sicurezza delle persone è di primaria importanza. Sono un elemento chiave per garantire che le uscite di emergenza siano sempre accessibili e funzionanti, contribuendo così a preservare vite umane in situazioni di pericolo.

