Ordinati avvolgimenti di lane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ordinati avvolgimenti di lane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MATASSE

Significato/Curiosita : Ordinati avvolgimenti di lane

William smith, lld. london. walton and maberly, upper gower street and ivy lane, paternoster row; john murray, albemarle street, 1854. url consultato l'8... Commercializzati in rocche, è formato indispensabile per la tintura. le matasse da tingere devono avere legature larghe altrimenti il bagno della tintura...