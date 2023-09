Non può essere scapolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non può essere scapolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MARITO

Il termine "marito" si riferisce a un uomo legalmente sposato, quindi non può essere uno scapolo. Uno scapolo è un uomo che non è mai stato sposato e non ha una moglie. Questi due termini rappresentano due stati civili diversi per gli uomini. Mentre uno scapolo è un uomo che non ha impegni matrimoniali, un marito è un uomo che ha contratto un matrimonio legale con una donna ed è quindi impegnato in un rapporto coniugale. È importante notare che le definizioni di "scapolo" e "marito" possono variare in base alla legislazione e alla cultura in diversi paesi, ma in generale, queste due parole rappresentano situazioni contrarie quando si tratta dello stato civile degli uomini.

