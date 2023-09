Il museo londinese in una centrale ristrutturata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il museo londinese in una centrale ristrutturata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TATE MODERN

Significato/Curiosità : Il museo londinese in una centrale ristrutturata

La Tate Modern è uno dei musei d'arte contemporanea più celebri al mondo, situato a Londra, nel Regno Unito. È ospitato all'interno di una centrale elettrica ristrutturata, la Bankside Power Station, che aggiunge un tocco industriale unico alla sua architettura. Aperto al pubblico nel 2000, il museo Tate Modern presenta una vasta collezione di opere d'arte moderna e contemporanea di artisti famosi come Pablo Picasso, Andy Warhol, Salvador Dalí e molti altri. La sua collezione comprende dipinti, sculture, fotografie, installazioni e opere d'arte concettuale. La Tate Modern è un luogo iconico per gli amanti dell'arte e attira visitatori da tutto il mondo grazie alla sua straordinaria collezione e all'ambiente artistico ed espositivo innovativo. È un importante centro culturale che continua a promuovere la creatività e l'innovazione nelle arti visive e ad arricchire il panorama artistico globale.

