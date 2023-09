Musa della commedia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Musa della commedia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TALIA

Delle grandi muse, figlie di zeus e mnemosine: colei che presiede alla commedia sulla mitologia greca. è associata anche alla più severa satira come nella... talia rose coppola, conosciuta come talia shire (new york, 25 aprile 1946), è un'attrice, sceneggiatrice e produttrice cinematografica statunitense, nota...