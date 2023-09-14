Lunga pertica

Home / Soluzioni Cruciverba / Lunga pertica

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Lunga pertica' è 'Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lunga pertica" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lunga pertica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Asta? Un oggetto sottile e lungo, usato per raggiungere o sostenere qualcosa, spesso impugnato con entrambe le mani. Può essere fatta di legno, metallo o altro materiale resistente, ed è comunemente impiegata in attività come il teatro, le mostre o per lavori di manutenzione. La sua forma snella e allungata permette di coprire distanze considerevoli senza muoversi troppo. Viene anche chiamata in modo diverso a seconda del contesto, ma mantiene sempre quella funzione di estensione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Lunga pertica nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Asta

La definizione "Lunga pertica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lunga pertica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Asta:

A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lunga pertica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Fa fare sempre grandi salti ma non è la felicitàVendita col banditoreVi si aggiudica col martelloLunga lancia macedoneÈ lunga quella dell aeroportoAttento esame lunga riflessioneUna lunga notaLa muraglia più lunga