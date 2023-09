Illustre filosofo di Elea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Illustre filosofo di Elea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Parmenide è uno dei filosofi più importanti e influenti dell'antica Grecia, noto per le sue profonde riflessioni sulla natura dell'essere e della realtà. Nato a Elea, una colonia greca nell'attuale Italia meridionale, nel VI secolo a.C., Parmenide è considerato uno dei presocratici, un gruppo di pensatori pre-socratici che hanno contribuito allo sviluppo della filosofia occidentale. La sua opera principale, un poema epico intitolato "Sulla natura," sottolinea la sua convinzione che l'essere è eterno, immutabile e indivisibile, mentre il mondo delle apparenze è illusorio e mutevole. La sua filosofia ha posto le basi per molte discussioni future sulla natura della realtà e dell'identità. Parmenide ha avuto un'influenza significativa su filosofi successivi come Platone e Aristotele e il suo pensiero ha continuato a essere oggetto di studio e dibattito nei secoli successivi. La sua eredità nella storia della filosofia è profonda e duratura.

