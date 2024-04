La Soluzione ♚ Gli Africani di Nouakchott

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Gli Africani di Nouakchott. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MAURITANI

Curiosità su Gli africani di nouakchott: nouakchott (in arabo , nuwakshu) è la capitale e la principale città della mauritania. è situata sulla costa atlantica del deserto del sahara... La Mauritania (berbero: Cengi o Agawej o Agawec, arabo: o ), ufficialmente Repubblica Islamica della Mauritania (in arabo , al-Jumhuriyyah al-Islamiyyah al-Mawritaniyyah) è uno Stato dell'Africa occidentale, confinante con il Marocco a nord, l'oceano Atlantico ad ovest, il Senegal a sud-ovest, il Mali a sud e ad est, e l'Algeria a nord-est. La capitale e' Nouakchott. Da non confondersi con l'antica regione della Mauretania, è attraversata al proprio interno dal confine tra mondo arabo e Africa nera; la capitale, e città più grande, è Nouakchott, posta sulla costa atlantica. In essa ha corso ...

