Gli acchiappafantasmi d una serie di film - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli acchiappafantasmi d una serie di film. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : GHOSTBUSTERS

Significato/Curiosità : Gli acchiappafantasmi d una serie di film

I "Ghostbusters" sono un gruppo di personaggi immaginari e i protagonisti di una serie di film, fumetti, videogiochi e altri media. La serie è iniziata con il film "Ghostbusters - Acchiappafantasmi" del 1984, diretto da Ivan Reitman e interpretato da un talentuoso cast, tra cui Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson. Questi personaggi interpretano un gruppo di parapsicologi che decidono di avviare un'impresa di cattura di fantasmi dopo aver scoperto l'esistenza di spiriti e apparizioni paranormali a New York City. Indossando il loro iconico equipaggiamento protonico e guidando la famosa Ecto-1, i Ghostbusters diventano famosi per sconfiggere i fantasmi che infestano la città, in particolare lo spettrale cattivo conosciuto come Sgombro. Il successo del film ha portato a sequel, reboot, serie animate e una vasta gamma di merchandise, rendendo i Ghostbusters un'icona della cultura pop.

