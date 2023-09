Genere di musica parlata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Genere di musica parlata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : RAP

Significato/Curiosità : Genere di musica parlata

Il rap è un genere musicale che si caratterizza per l'uso predominante della parola parlata e del ritmo. Originario degli Stati Uniti negli anni '70, il rap è diventato una forma d'arte globale e una voce potente per esprimere idee, emozioni e critiche sociali. Gli artisti del rap, noti come rapper o MC (Master of Ceremonies), utilizzano la parola parlata in modo ritmico, spesso accompagnata da beat e strumentali. Le canzoni rap possono affrontare temi come la vita di strada, l'attivismo sociale, l'amore, la politica, e altro ancora. Il rap ha anche una forte componente di improvvisazione, con le battaglie di freestyle che mettono alla prova l'abilità dei rapper nel creare versi in tempo reale. Nel corso degli anni, il rap è diventato un mezzo potente per esprimere la cultura, l'identità e le sfide delle comunità, contribuendo a plasmare la musica contemporanea e la società stessa.

