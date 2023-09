Gare aperte a dilettanti e professionisti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gare aperte a dilettanti e professionisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : OPEN

Significato/Curiosita : Gare aperte a dilettanti e professionisti

Pro). nel golf vi sono gare riservate ai dilettanti e gare aperte ai professionisti (open). i dilettanti possono partecipare a queste ultime, ma sono... Titolo. open ("aperto" in lingua inglese) può riferirsi a: open – album dei gotthard del 1999 open – album dei cowboy junkies del 2001 open – album di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

