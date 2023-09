Festa di carnevale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Festa di carnevale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VEGLIONE

Significato/Curiosità : Festa di carnevale

Il termine "veglione" è utilizzato in riferimento alle feste di carnevale o ad altri eventi festivi, come il Capodanno, dove le persone si riuniscono per celebrare e divertirsi fino a tarda notte. Durante un veglione di carnevale, le persone indossano costumi elaborati, maschere colorate e partecipano a festeggiamenti, balli, spettacoli e cene. Queste feste sono caratterizzate da un'atmosfera gioiosa, e la tradizione del veglione può variare da regione a regione, con alcune aree che offrono spettacoli di fuochi d'artificio e parate di carnevale spettacolari. I veglioni sono una parte importante della cultura del carnevale in molte parti del mondo, offrendo un'opportunità per la socializzazione, la creatività e la celebrazione in comunità.

