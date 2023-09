Fatto a cerchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatto a cerchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TONDO

Significato/Curiosita : Fatto a cerchio

Vedi cerchio (disambigua). disambiguazione – se stai cercando cerchio inteso come linea circolare, vedi circonferenza. in geometria piana il cerchio è la... Il tondo doni è un dipinto a tempera grassa su tavola (diametro 120 cm) di michelangelo buonarroti, databile tra il 1505 e il 1507 e conservato nella... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Fatto a cerchio : fatto; cerchio; Ognuno è fatto di due; Cambia i numeri in fatto ri; fatto iniziare; Ha fatto bancarotta; È fatto apposta per esser preso a calci; Sostengono il cerchio ne; Le ripartizioni dell VIII cerchio dell Inferno dantesco; Divide in due il cerchio ; Un quadrato i cui angoli toccano un cerchio ; Anagramma di cerchio ni che rima con vini;

