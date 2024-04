La Soluzione ♚ A est del Madagascar La definizione e la soluzione di 14 lettere: A est del Madagascar. ISOLE MASCARENE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su a est del madagascar: Le Isole Mascarene o Mascaregne (in francese Îles Mascareignes, in portoghese Ilhas Mascarenhas, in spagnolo Islas Mascareñas) sono un arcipelago dell'Oceano Indiano situato al largo del Madagascar. Prendono il nome dal navigatore portoghese Pedro Mascarenhas che per primo scoprì l'Isola della Riunione nel 1513. Altre Definizioni con isole mascarene; madagascar; Gruppo di isole presso il Madagascar; Stato a est del Madagascar; Proscimmie che vivono in Madagascar; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a A est del Madagascar

ISOLE MASCARENE

Lae verificata di 14 lettere per risolvere 'A est del Madagascar' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.