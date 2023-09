Un Emma di Hollywood - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un Emma di Hollywood. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STONE

Significato/Curiosita : Un emma di hollywood

In quanto emma stone interpreta un personaggio asiatico senza peraltro trucco, attirandosi anche l'ironia della comunità asiatica di hollywood. lo stesso... Emily jean stone, detta emma (scottsdale, 6 novembre 1988), è un'attrice statunitense. nel 2017 ha vinto l'oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

