Disposizione a 360 gradi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Disposizione a 360 gradi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RAGGIERA

Significato/Curiosita : Disposizione a 360 gradi

Trasmissione. gli involucri del propulsore azimutale possono essere ruotati di 360 gradi, consentendo rapidi cambiamenti nella direzione di spinta ed eliminando... Deposita, la raggiera risulta ben visibile, estendendosi spesso per distanze pari a molte volte il diametro del cratere centrale. le raggiere sono spesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Disposizione a 360 gradi : disposizione; gradi; disposizione alla correttezza onestà di intenti; Caratterizza la disposizione delle auto in certi posteggi; Ordine e disposizione delle parole; disposizione artistica; Somma di denaro a disposizione ing; Lesione valutata in gradi ; Il Film autobiografico di Fellini con Titta e gradi sca; Di sapore sgradi to al massimo; Gli angoli di 90 gradi ; Sono ai più alti gradi della marina militare;

Cerca altre Definizioni