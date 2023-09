Cura la pubblicazione di un libro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cura la pubblicazione di un libro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : EDITOR

Significato/Curiosità : Cura la pubblicazione di un libro

Un editor è una figura chiave nell'industria editoriale, responsabile della supervisione, della revisione e della preparazione di un manoscritto o di un testo per la pubblicazione. Questa figura è coinvolta in molteplici aspetti del processo editoriale, inclusi la correzione di errori grammaticali e ortografici, la strutturazione del testo, la scelta del formato, la progettazione della copertina e la definizione del pubblico di destinazione. Gli editor possono lavorare in varie aree, tra cui editoria accademica, editoria commerciale, giornalismo, editoria digitale e altro ancora. Sono responsabili di garantire che il testo sia coerente, chiaro e di alta qualità, lavorando in collaborazione con gli autori per perfezionare il contenuto. Gli editor svolgono un ruolo cruciale nel garantire che i libri, i giornali, le riviste e altri materiali pubblicati siano accurati, ben scritti e adatti al loro pubblico previsto.

Altre risposte alla domanda : Cura la pubblicazione di un libro : cura; pubblicazione; libro; Si cerca di cura re i propri; Procura rsi esperienza; Scura cupa; Non lo trascura il pignolo; Lo studio delle malattie dell orecchio e della loro cura ; pubblicazione annuale; La pubblicazione di un software ing; pubblicazione diffamatoria; Una pubblicazione annuale; pubblicazione periodica settoriale; Un arte che abbellisce il libro ; libro per le scuole; Harry Potter e il principe sesto libro della saga; La dicitura finale del libro con i dati di stampa; libro per bambini con figure in 3D;

Cerca altre Definizioni