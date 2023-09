Conclude il concorso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conclude il concorso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PREMIAZIONE

Significato/Curiosita : Conclude il concorso

Classifica all'ottavo posto nel concorso generale. a giugno partecipa ai campionati nazionali assoluti, dove conclude il concorso generale al secondo posto... Assegnati dai 10 ai 20 premi compasso d'oro: il massimo riconoscimento della premiazione; da 75 a 150 menzioni d'onore per il compasso d'oro, fino a 9 premi compasso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Conclude il concorso : conclude; concorso; Discorsi prolissi e inconclude nti; L inno della Messa che conclude il prefazio; Intervengono per far conclude re gli affari; conclude il viaggio; Chiacchiera inconclude nte; concorso a premi sul calcio; Si ripetono in concorso ; Assegna il posto al termine del concorso ; concorso di appalto; Finali di concorso ;

Cerca altre Definizioni