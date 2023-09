Collezionista con gli album - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Collezionista con gli album. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FILATELICO

Un filatelico è un appassionato e collezionista di francobolli. Questa affascinante e diffusa passione coinvolge la ricerca, l'acquisizione, l'organizzazione e la conservazione di francobolli provenienti da tutto il mondo. I filatelici ammirano i francobolli non solo per il loro valore postale, ma anche per la loro storia, il loro design artistico, i cambiamenti sociali e politici che rappresentano e molto altro. La filatelia è una disciplina ricca di sfaccettature, e i filatelici dedicano tempo ed energie per studiare i dettagli dei francobolli, come i segni d'acqua, le stampe, le tirature e i vari tipi di collezioni tematiche. Questi collezionisti possono possedere album speciali per organizzare i loro francobolli e partecipare a mostre o fiere specializzate per condividere la loro passione con altri appassionati. Inoltre, il termine "filatelia" può estendersi anche alle raccolte di buste primo giorno, aerogrammi, cartoline e altro materiale postale collezionabile.

