È celebre quella a Kreutzer - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SONATA

Significato/Curiosità : È celebre quella a Kreutzer

La "Sonata a Kreutzer" è una celebre composizione musicale per violino e pianoforte, composta da Ludwig van Beethoven nel 1802-1803. Il nome "Kreutzer" è un riferimento a Rodolphe Kreutzer, un rinomato violinista francese del tempo, ma è importante notare che Kreutzer in realtà non ha mai eseguito la sonata e non l'ha mai apprezzata. La sonata è notevole per la sua complessità e la sua intensità emotiva, rappresentando uno dei capolavori del repertorio per violino e pianoforte. È suddivisa in tre movimenti e spicca per le sue forti espressioni musicali e le sfide tecniche poste al violinista. La Sonata a Kreutzer rimane una delle opere più celebri di Beethoven ed è ampiamente eseguita e ammirata nel mondo della musica classica.

