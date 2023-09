La bici che procede a forza di braccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bici che procede a forza di braccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : HANDBIKE

Significato/Curiosità : La bici che procede a forza di braccia

La handbike √® un tipo speciale di bicicletta progettata per essere azionata principalmente dalla forza delle braccia anzich√© dalle gambe. Questo rende la handbike un'opzione ideale per le persone con disabilit√† alle gambe o per coloro che preferiscono utilizzare i muscoli superiori per la propulsione anzich√© le gambe. Una handbike √® dotata di una sella, come una bicicletta tradizionale, ma al posto dei pedali ci sono manovelle manuali che il ciclista aziona girando le braccia. Questo tipo di bicicletta √® utilizzato sia per scopi ricreativi che per competizioni sportive. √ą spesso utilizzato negli sport paralimpici, come il ciclismo su strada o su pista, consentendo alle persone con disabilit√† di partecipare attivamente a eventi sportivi. La handbike √® un'innovativa soluzione di mobilit√† che offre indipendenza e opportunit√† di esercizio fisico a chiunque possa trarne beneficio.

