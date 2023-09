Un bell insieme di acini - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un bell insieme di acini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRAPPOLO

Significato/Curiosita : Un bell insieme di acini

Degli acini di uva bianca, di consistenza molle, che provengono dai settori superiori delle fosse nasali e che possono occuparle completamente. hanno un caratteristico... Diagnosticare una cefalea a grappolo. nel 1936 bayard taylor horton (1895–1980) espose con particolare precisione un caso di cefalea a grappolo. nel 1947, il neurologo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un bell insieme di acini : bell; insieme; acini; Tabell a di marcia; Lo è la bell a addormentata; Ha ricevuto l Oscar per La vita è bell a; Questa ciambell a non si mangia; bell a pietra; Figura geometrica costituita da un insieme finito di nodi e archi; Un insieme da eseguire musicalmente; L insieme delle aiole di un giardino all italiana; Un insieme in acqua; L insieme degli organi e dei condotti deputati alla circolazione del sangue; Bacini di acqua ferma poco profondi; Sostiene gli acini ; Due acini di zibibbo; Frutto in acini ; Lavorati col macini no;

Cerca altre Definizioni