Apparecchio delle reti wi-fi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchio delle reti wi-fi.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ROUTER

Significato/Curiosità : Apparecchio delle reti wi-fi

Un router è un dispositivo fondamentale per la connessione a Internet e la creazione di reti domestiche o aziendali. Funziona come un punto centrale di comunicazione tra dispositivi, come computer, smartphone, tablet e dispositivi IoT, e il modem Internet, consentendo la distribuzione del segnale Internet tramite una rete Wi-Fi o cablata. Il router gestisce il traffico dati, assegna indirizzi IP ai dispositivi collegati, protegge la rete con password e firewall e permette di configurare diverse impostazioni di rete. Le reti Wi-Fi offerte dai router sono diventate essenziali per il lavoro, l'intrattenimento e la comunicazione in molte case e uffici. Alcuni router offrono anche funzionalità avanzate come la banda larga multipla (dual-band o tri-band) per una connessione più veloce e stabile e la gestione remota tramite app mobile. In sintesi, il router è un elemento cruciale nell'ecosistema della connettività moderna.

