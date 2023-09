Aggiustate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aggiustate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RIPARATE - ACCOMODATE

Significato/Curiosita : Aggiustate

