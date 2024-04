La Soluzione ♚ Più che cartilagineo La definizione e la soluzione di 5 lettere: Più che cartilagineo. OSSEO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su piu che cartilagineo: Il midollo osseo è un tessuto molle che occupa le epifisi delle ossa lunghe (femore, omero ad esempio). È formato da uno stroma (midollo osseo giallo) e da un parenchima emopoietico rappresentato dagli elementi precursori delle cellule ematiche (midollo osseo rosso o tessuto mieloide). Il midollo osseo è anche un componente chiave del sistema linfoide, producendo i linfociti che formano parte del sistema immunitario del corpo. Altre Definizioni con osseo; cartilagineo; Il monumentale anfiteatro di Roma; Un monumento di Roma; Il tessuto più duro; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Più che cartilagineo

OSSEO

