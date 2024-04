La Soluzione ♚ Operai tessili La definizione e la soluzione di 8 lettere: Operai tessili. ORDITORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su operai tessili: La mala del Brenta è stata un'organizzazione criminale mafiosa nata in Veneto intorno agli anni settanta e in seguito estesasi nel resto dell'Italia nord-orientale. È stata duramente colpita negli anni novanta, dopo l'arresto ed il pentimento del principale capo Felice Maniero. Altre Definizioni con orditori; operai; tessili; Allacciatura per operai che lavorano sospesi; Operai dei cantieri navali; Molte tessili sono sintetiche; Fabbriche tessili; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Operai tessili

ORDITORI

